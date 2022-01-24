Türk sinemasının ünlü isimlerinden Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'ten gelen üzücü haber sonrası usta oyuncunun hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik neden öldü? İşte detaylar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Covid-19'a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Fatma Girik 79 yaşındaydı.

Yeşilçam'a gönül veren, 180'in üzerinde filmde başrol oynayan sanatçı Fatma Girik Bodrum'da toprağa verilecek.

SALI GÜNÜ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sanatçı için 25 Ocak Salı günü 10.00'da Şişli Belediyesi'nde, 11.00'de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek iki törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Bodrum'a götürülerek, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'de oynadı.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Partiden 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.