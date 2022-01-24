Yurt genelini etkisi altına alan ve İstanbul'u da beyaza bürüyen kar, ulaşım hayatını da olumsuz etkiliyor... Öğleden sonra artan kar şiddeti, İstanbul'da Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu'nu trafiğe kapattı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Avrupa yakasında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar saat 17.00 itibarıyla kar fırtınası beklendiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildiriyor. Uyarı üzerine uyarı gelen şehirde Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu trafiğe kapandı. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA E-5 TRAFİĞE KAPANDI

Gelen son dakika bilgisine göre; kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.