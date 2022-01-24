Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 24 Ocak - 4 Şubat'ta isteğe bağlı hizmet içi eğitim verileceğini açıkladı. Peki, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) nedir? ÖBA ne işe yarıyor? ÖBA'ya giriş nasıl yapılır? Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ile ilgili bilgiler haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 24 Ocak - 4 Şubat'ta isteğe bağlı hizmet içi eğitim verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) ilk kez bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerle buluşacak.

👉ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI (ÖBA) SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI (ÖBA) NEDİR?

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sertifika alabileceği, muhtemelen seminer yerine geçecek olan sistemdir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili açıklamasında; "Öğretmenlerin istedikleri yerden, istedikleri saatte girebilecekleri bu platformda 21 Ocak'tan itibaren "fikrî mülkiyet hakları, korunmaya muhtaç çocukların eğitimi (rehberlik ve psikolojik danışmanlara yönelik), dijital becerilerin geliştirilmesi (öğretmenlerin uzaktan öğretim becerilerinin geliştirilmesi), etkinlik temelli ders tasarımı, kütüphane organizasyonu ve kullanımı, iklim değişikliği, ilk yardım, İngilizce öğretim becerilerinin geliştirilmesi"gibi eğitimleri de yer alacak. Bu platform sayesinde öğretmenlerimizin artık seminer dönemlerinde tıpkı ara tatilde olduğu gibi okullarına gitmeden uzaktan eğitim yoluyla mesleki çalışmalarını tamamlayabilmelerine imkân sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

👉ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI (ÖBA) SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖBA'YA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sistem üzerinden öğretmenlere verilecek yarıyıl tatilindeki eğitimlere, 24 Ocak - 4 Şubat'ta MEBBİS ve e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebilecek. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, e-Sertifika'ları MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden alabilecek.