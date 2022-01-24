İstanbul'da öğleden sonra artan kar yağışı sonrası kamu çalışanları erken çıkarılmış, İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar durdurulmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; son olarak Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışların 25 Ocak 2022 saat 08.00'e kadar durdurulduğu belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven." ifadelerini kullandı.

''YASAĞA RAĞMEN MOTOKURYE ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİ BİLDİRİN''

Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.