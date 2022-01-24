Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündemine Fatih Karagümrük'te forma giyen Aleksandar Pesic geldi. Bu haberden sonra sarı-lacivertli taraftarlar "Aleksandar Pesic kimdir?" sorularını aratmaya başladı. Peki; Aleksandar Pesic kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Pesic hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün 2021 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Aleksandar Pesic, kırmızı-siyahlı kulüpte başarılı bir performans gösterdi. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ise, Sırp golcüyü transfer listesine aldı. Peki; Aleksandar Pesic kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Pesic hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

ALEKSANDAR PESIC KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 Mayıs 1992'de o zamanki adıyla Yugoslavya'da dünyaya gelen Aleksandar Pesic, futbola Partizan'ın altyapısında başladı. İlk profesyonel imzasını Moldova'nın Sheriff takımına 19 yaşındayken attı. Daha sonrasında sırasıyla Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Al Ittihad, Seoul ve Maccabi Tel Aviv formalarını giydi.

Yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan ve Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le anlaşan Pesic, santforun vazgeçilmez ismi oldu. 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul kulübüyle çıktığı 21 maçta 12 gol attı ve 2 asist üretti.