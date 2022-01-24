Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın maçın son 10 dakikasında bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden ve liderliğini pekiştiren Trabzonspor'da en çok konuşulan isimlerden biri de Marek Hamsik oldu. Galatasaray maçının kadrosuna alınan ancak sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen yıldız futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Peki, Marek Hamsik kimdir?, kaç yaşında, nereli? Marek Hamsik ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Ligin ilk 23 haftasında topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde lider konumda bulunan Trabzonspor'da sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de Marek Hamsik... Yıldız oyuncu, arka adalesindeki sakatlık sebebiyle Galatasaray ile oynanan maçta süre almamasına rağmen en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Marek Hamsik kimdir?, kaç yaşında, nereli? İşte Hamsik ile ilgili tüm bilgiler...

⚽MAREK HAMSIK KİMDİR?

27 Temmuz 1987 tarihinde Slovakya'nın Banská Bystrica kentinde dünyaya gelen Marek Hamsik, futbola ülkesinin Jupie Podlavice altyapısında başladı. Slovak futbolcu, Slovan Bratislava ve Brescia altyapılarında da forma giydi.

Brescia, Napoli, DL Yifang, DL Pro, ve Göteborg formalarını terleten Hamsik, sezon başında Trabzonspor'a transfer oldu. Bu sezon bordo-mavili formayla 23 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Slovakya Milli Takımı ile de 135 maça çıkan ve 26 gol kaydeden 1.83 boyundaki orta saha oyuncusunun bordo-mavili kulüp ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.