Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ocak 2022 tarihinde yapılan 417 bin 161 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 72.856 olarak açıklanırken; 184 kişi hayatını kaybetti, 89.926 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 19:17