Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ocak tarihinde yapılan 418 bin 264 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 66.237 olarak açıklanırken; 141 kişi hayatını kaybetti, 34.592 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ocak tarihinde yapılan 418 bin 264 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 66.237 olarak açıklanırken; 141 kişi hayatını kaybetti, 34.592 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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