Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Ocak 2022 tarihinde yapılan 418 bin 253 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 69.658 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 77.612 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 20:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022- 20:28