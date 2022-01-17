Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ocak 2022 tarihinde yapılan 403 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 64.935 olarak açıklanırken; 162 kişi hayatını kaybetti, 72.106 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 19:44