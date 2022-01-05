Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ocak 2022 tarihinde yapılan 417 bin 787 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 66.467 olarak açıklanırken; 143 kişi hayatını kaybetti, 29.316 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ocak 2022 tarihinde yapılan 417 bin 787 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 66.467 olarak açıklanırken; 143 kişi hayatını kaybetti, 29.316 hasta da iyileşti.

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