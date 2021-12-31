Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Aralık tarihinde yapılan 372 bin 516 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.786 olarak açıklanırken; 163 kişi hayatını kaybetti, 23.968 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Aralık tarihinde yapılan 372 bin 516 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.786 olarak açıklanırken; 163 kişi hayatını kaybetti, 23.968 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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