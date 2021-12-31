2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları | 2022 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı çekilişi
Büyük ikramiye olan Milli Piyango çekilişi gerçekleşti. 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Milli piyango ikramiye sorgulama, Milli Piyango çekiliş ekranı, yılbaşı çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yeni yıl heyecanı Milli Piyango çekilişi sürdü. MPİ yetkililerinin ve noterin huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi de belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye İzmir'de satılan bir çeyrek bilete isabet etti.
120.000.000 TL BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
9876066
12.000.000TL Kazanan Numara
- 2683183
- 4552864
- 2235206
- 2364344
- 2879455
- 3055229
- 4077312
- 4907435
- 7141746
- 7333210
- 7728011
- 7728896
- 0078371
- 0170681
- 0214962
- 0420658
- 0613417
- 1306329
- 1663520
- 2237734
- 2619326
- 2776695
- 3171980
- 3748152
- 4570472
- 5467007
- 5578083
- 5645036
- 5682593
- 6205750
- 6314708
- 6435891
- 7024637
- 7338558
- 7393447
- 7750704
- 7809946
- 8196159
- 8201115
- 8222456
- 8258639
- 8345770
- 8385805
- 8399163
- 8831844
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- 9246584
- 9490342
- 9624420
- 9919572
- 9962942
- 0130730
- 0150079
- 0275673
- 0535950
- 0796122
- 0801304
- 0919683
- 0920638
- 0962233
- 1070364
- 1146916
- 1205932
- 1266902
- 1369290
- 1442349
- 1509767
- 1527433
- 1602522
- 1715065
- 1778006
- 1824872
- 2007510
- 2116581
- 2129968
- 2269147
- 2344418
- 2513158
- 2533222
- 2690698
- 2924162
- 2942899
- 2973569
- 3074841
- 3120652
- 3138879
- 3219679
- 3560465
- 3713336
- 3793670
- 3841345
- 3925144
- 3935588
- 4150211
- 4233493
- 4262075
- 4277512
- 4354654
- 4483938
- 4513057
- 4523173
- 4589440
- 4592793
- 4864163
- 5009678
- 5100771
- 5104062
- 5115936
- 5125572
- 5129588
- 5150254
- 5562047
- 5694068
- 5720773
- 5936904
- 6127878
- 6387120
- 6506012
- 6527233
- 6571939
- 6578046
- 6612287
- 6754578
- 6878000
- 6915060
- 7102736
- 7335513
- 7339450
- 7414445
- 7630951
- 7769870
- 7808225
- 7905174
- 8049223
- 8151703
- 8160774
- 8220400
- 8229353
- 8614969
- 8645236
- 8822801
- 8830719
- 8975363
- 8986239
- 9092225
- 9163265
- 9164979
- 9425722
- 9755333
- 9800399
- 9980685
- 0044475
- 0070243
- 0080561
- 0083479
- 0120817
- 0139374
- 0341241
- 0355927
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- 0417254
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- 0627397
- 0690564
- 0888457
- 0889792
- 0950463
- 0972840
- 0988560
- 1001101
- 1117368
- 1123047
- 1129022
- 1134664
- 1233206
- 1276382
- 1302263
- 1424088
- 1482741
- 1484784
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- 1716989
- 1736689
- 1746878
- 1800057
- 1838349
- 1896393
- 1898523
- 1971230
- 2039622
- 2261698
- 2271124
- 2322578
- 2327819
- 2330283
- 2369890
- 2389692
- 2447344
- 2551563
- 2610288
- 2615233
- 2658077
- 2758325
- 2812387
- 2963119
- 3018162
- 3020656
- 3043301
- 3045772
- 3053198
- 3121588
- 3183782
- 3353192
- 3356053
- 3360578
- 3437421
- 3514533
- 3598991
- 3651480
- 3666737
- 3702695
- 3732681
- 3753401
- 3802373
- 3807227
- 3827948
- 3891874
- 3929124
- 3934596
- 3968495
- 3974244
- 4013370
- 4052957
- 4121745
- 4330292
- 4384000
- 4468984
- 4497692
- 4506339
- 4539279
- 4633076
- 4656149
- 4699100
- 4699237
- 4777346
- 4839383
- 4941868
- 5097393
- 5119654
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- 5299938
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- 5521817
- 5555844
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- 5780510
- 5803202
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- 5977187
- 6053064
- 6067006
- 6208824
- 6212144
- 6295445
- 6413247
- 6445570
- 6475544
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- 6613762
- 6666498
- 6710081
- 6755984
- 6794862
- 6868384
- 6888250
- 7101072
- 7127800
- 7209166
- 7222696
- 7229145
- 7320529
- 7321226
- 7361436
- 7447038
- 7457381
- 7498881
- 7523089
- 7583866
- 7663520
- 7681743
- 7744916
- 7798175
- 7867680
- 7900051
- 7953280
- 7996998
- 8004068
- 8004088
- 8075160
- 8099201
- 8271735
- 8321337
- 8446711
- 8453076
- 8498085
- 8523288
- 8541057
- 8582054
- 8599181
- 8617044
- 8617993
- 8682689
- 8813347
- 8866165
- 8893144
- 8949166
- 8960872
- 8977045
- 8990666
- 9051056
- 9070015
- 9123093
- 9195061
- 9257178
- 9258720
- 9300898
- 9328381
- 9342548
- 9362256
- 9374081
- 9407549
- 9414986
- 9415491
- 9547817
- 9558570
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- 9840616
- 9870008
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👉MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
2022 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam ikramiyenin 670 milyon 760 bin lira olduğu Milli Piyango çekilişinde bilet sorgulama işlemi internet üzerinden yapılabiliyor. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar da belli oldu.
AMORTİ NE DEMEK?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.
👉 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
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2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira oldu.
TAM BİLET FİYATI NE KADAR?
Tam bilet fiyatı 120 TL.
YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?
Yarım bilet fiyatı 60 TL.
ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?
Çeyrek bilet fiyatı 30 TL.
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