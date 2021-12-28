Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 28 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Aralık tarihinde yapılan 368 bin 842 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.176 olarak açıklanırken; 184 kişi hayatını kaybetti, 23.104 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Aralık tarihinde yapılan 368 bin 842 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.176 olarak açıklanırken; 184 kişi hayatını kaybetti, 23.104 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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