Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 19 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Kasım tarihinde yapılan 356 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.810 olarak açıklanırken; 218 kişi hayatını kaybetti, 28.749 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Kasım tarihinde yapılan 356 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.810 olarak açıklanırken; 218 kişi hayatını kaybetti, 28.749 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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