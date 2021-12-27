Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (27 Aralık 2021 Koronavirüs Tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Aralık 2021 tarihinde yapılan 362 bin 535 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.099 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 22.024 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Aralık 2021 tarihinde yapılan 362 bin 535 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.099 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 22.024 hasta da iyileşti.

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