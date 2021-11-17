Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 17 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Kasım tarihinde yapılan 358 bin 784 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.867 olarak açıklanırken; 229 kişi hayatını kaybetti, 28.543 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Kasım tarihinde yapılan 358 bin 784 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.867 olarak açıklanırken; 229 kişi hayatını kaybetti, 28.543 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU





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