22 Aralık 2021, Çarşamba

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (22 Aralık 2021 koronavirüs tablosu)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 22 Aralık 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca 22 Aralık 2021 günü 19.095 bin vakaya rastlandığını açıkladı.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 22 Aralık 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 22 Aralık 2021 günü 19.095 bin vakaya rastlandığını açıkladı.

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