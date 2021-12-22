Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (22 Aralık 2021 koronavirüs tablosu)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 22 Aralık 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca 22 Aralık 2021 günü 19.095 bin vakaya rastlandığını açıkladı.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 22 Aralık 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 22 Aralık 2021 günü 19.095 bin vakaya rastlandığını açıkladı.

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