Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 4 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Aralık tarihinde yapılan 353 bin 35 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.374 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 19.463 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Aralık tarihinde yapılan 353 bin 35 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.374 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 19.463 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ