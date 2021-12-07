07 Aralık 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 7 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Aralık 2021 tarihinde yapılan 355 bin 317 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.687 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 24.366 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Aralık 2021 tarihinde yapılan 355 bin 317 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.687 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 24.366 hasta da iyileşti.

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Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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