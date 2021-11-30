Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 30 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Kasım 2021 tarihinde yapılan 359 bin 420 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.216 olarak açıklanırken; 207 kişi hayatını kaybetti, 24.498 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Kasım 2021 tarihinde yapılan 359 bin 420 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.216 olarak açıklanırken; 207 kişi hayatını kaybetti, 24.498 hasta da iyileşti.

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