Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başladı! Asgari ücret zam oranı...

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. 2022 yılında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "İşçimizi zora sokmayacağız" sözleriyle müjdeyi vermişti. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılması planlanıyor? Görüşmeler ne zaman tamamlanacak? İşte asgari ücrete dair son gelişmeler...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari ücret 2022 maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu olurken, asgari ücret görüşmelerinde ikinci tura gelindi. 7 ve 9 Aralık'ta yapılacak görüşmeler öncesinde ise umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi yüzde 30'ların üzerine çıktı. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantılarının ilki, 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bakanlıkta gerçekleştirilmişti. Komisyon saat 14.00'te Türk-İş ev sahipliğinde tekrar toplanacak.

Kasım ayı enflasyonu ve Temmuz-Kasım arası 5 aylık 10.48'lik enflasyon oranı asgari ücret görüşmelerini de etkiledi. Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Katar ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu ve "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" dedi.

REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30'U GEÇECEK

Enflasyonun üzerinde yapılması beklenen asgari ücret zammına bir de refah payı eklenince oranın yüzde 30'u geçmesi bekleniyor. Vergi desteğiyle birlikte bu rakam daha da artabilecek.



TÜRK-İŞ YÜZDE 36.2'NİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF İSTİYOR

Türk-İş sendikası yüzde 36.2'lik yeniden değerlenme oranın üzerinde bir zam beklerken, bu oranın gerçekleşmesi durumundna

net maaşlar yaklaşık 3.850 liraya kadar çıkacak.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ