Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 12 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Kasım tarihinde yapılan 354 bin 287 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.637 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 25.164 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Kasım tarihinde yapılan 354 bin 287 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.637 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 25.164 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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