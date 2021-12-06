06 Aralık 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 6 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Aralık 2021 tarihinde yapılan 354 bin 269 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.033 olarak açıklanırken; 187 kişi hayatını kaybetti, 25.611 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Aralık 2021 tarihinde yapılan 354 bin 269 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.033 olarak açıklanırken; 187 kişi hayatını kaybetti, 25.611 hasta da iyileşti.


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