Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (26 Aralık 2021 Koronavirüs Tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Aralık tarihinde yapılan 351 bin 965 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.138 olarak açıklanırken; 173 kişi hayatını kaybetti, 21.214 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Aralık tarihinde yapılan 351 bin 965 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.138 olarak açıklanırken; 173 kişi hayatını kaybetti, 21.214 hasta da iyileşti.

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