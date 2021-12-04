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Kim Milyoner Olmak İster'e o soru damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster’e o soru damga vurdu!
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu gündem oldu. İşte o soru ve doğru yanıtı...

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan bir soru Türkiye'de gündem oldu.

"Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu sorulurken, yarışmacı bu soruya cevap vermekte zorlandı.

ÇİFT CEVAP HAKKI DA YETMEDİ!

50 bin TL değerindeki sorunun şıkları arasında 635, 735, 835 ve 935 yer alıyordu. Çift cevap hakkı kullanan yarışmacı buna rağmen soruyu doğru yanıtlayamadı.


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