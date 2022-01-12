Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Ocak 2022 tarihinde yapılan 422 bin 028 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 77.722 olarak açıklanırken; 145 kişi hayatını kaybetti, 42.573 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 20:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 20:41