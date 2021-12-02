Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 2 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Aralık tarihinde yapılan 354 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.747 olarak açıklanırken; 192 kişi hayatını kaybetti, 22.284 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Aralık tarihinde yapılan 354 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.747 olarak açıklanırken; 192 kişi hayatını kaybetti, 22.284 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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