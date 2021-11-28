Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 28 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Kasım 2021 tarihinde yapılan 350 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.665 olarak açıklanırken; 213 kişi hayatını kaybetti, 20.007 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Kasım 2021 tarihinde yapılan 350 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.665 olarak açıklanırken; 213 kişi hayatını kaybetti, 20.007 hasta da iyileşti.

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