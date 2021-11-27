27 Kasım 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 27 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Kasım 2021 tarihinde yapılan 358 bin 274 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.759 olarak açıklanırken; 192 kişi hayatını kaybetti, 25.103 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Kasım 2021 tarihinde yapılan 358 bin 274 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.759 olarak açıklanırken; 192 kişi hayatını kaybetti, 25.103 hasta da iyileşti.

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