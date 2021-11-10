Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 10 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Kasım tarihinde yapılan 358 bin 251 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.259 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Kasım tarihinde yapılan 358 bin 251 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.259 olarak açıklandı.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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