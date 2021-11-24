Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük koronavirüs tablosu - 24 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Kasım 2021 tarihinde yapılan 364 bin 351 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.592 olarak açıklanırken; 175 kişi hayatını kaybetti, 28.285 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Kasım 2021 tarihinde yapılan 364 bin 351 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.592 olarak açıklanırken; 175 kişi hayatını kaybetti, 28.285 hasta da iyileşti.

"MÜCADELE SALGININ VARLIĞI KADAR TARTIŞILMAZ BİR KESİNLİKTE OLMALI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." ifadelerini kullandı.

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