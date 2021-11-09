10 Kasım 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 9 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Kasım tarihinde yapılan 359 bin 560 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.662 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Kasım tarihinde yapılan 359 bin 560 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.662 olarak açıklandı.


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