Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 21 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Kasım tarihinde yapılan 350 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.117 olarak açıklanırken; 195 kişi hayatını kaybetti, 34.290 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Kasım tarihinde yapılan 350 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.117 olarak açıklanırken; 195 kişi hayatını kaybetti, 34.290 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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