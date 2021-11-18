Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 18 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Kasım tarihinde yapılan 357 bin 223 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.234 olarak açıklanırken; 226 kişi hayatını kaybetti, 29.538 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Kasım tarihinde yapılan 357 bin 223 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.234 olarak açıklanırken; 226 kişi hayatını kaybetti, 29.538 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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