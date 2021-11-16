Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 16 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Kasım tarihinde yapılan 356 bin 514 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.101 olarak açıklanırken; 227 kişi hayatını kaybetti, 27.447 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Kasım tarihinde yapılan 356 bin 514 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.101 olarak açıklanırken; 227 kişi hayatını kaybetti, 27.447 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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