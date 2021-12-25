Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (25 Aralık 2021 Koronavirüs Tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Aralık tarihinde yapılan 357 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.470 olarak açıklanırken; 145 kişi hayatını kaybetti, 22.109 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Aralık tarihinde yapılan 357 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.470 olarak açıklanırken; 145 kişi hayatını kaybetti, 22.109 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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