Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 13 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Kasım tarihinde yapılan 347 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.583 olarak açıklanırken; 215 kişi hayatını kaybetti, 25.254 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Kasım tarihinde yapılan 347 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.583 olarak açıklanırken; 215 kişi hayatını kaybetti, 25.254 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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