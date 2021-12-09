09 Aralık 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 9 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık 2021 tarihinde yapılan 350 bin 522 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.696 olarak açıklanırken; 195 kişi hayatını kaybetti, 27.263 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık 2021 tarihinde yapılan 350 bin 522 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.696 olarak açıklanırken; 195 kişi hayatını kaybetti, 27.263 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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