Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 9 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık 2021 tarihinde yapılan 350 bin 522 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.696 olarak açıklanırken; 195 kişi hayatını kaybetti, 27.263 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık 2021 tarihinde yapılan 350 bin 522 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.696 olarak açıklanırken; 195 kişi hayatını kaybetti, 27.263 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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