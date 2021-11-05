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Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış için gittiği Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Başkan Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

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