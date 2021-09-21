FIFA 22’nin erken erişim tarihleri belli oldu

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan FIFA 22'nin erken erişim tarihleri merak konusu olmuştu. Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan FIFA 22'nin erken erişim tarihleri açıklandı.

1 Ekim'de çıkacak olan FIFA 22'yi test edebilecek kişiler arasında EA Creator Network üyeleri, seçili influencerlar, EA Play, Pro üyeleri ve Ultimate Edition için ön sipariş verenler oyunun erken erişimine katılabilecekler.

Electronic Arts'ın 1 Ekim'de çıkış yapacak FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22'yi önceden oyunun bitmiş halini kimlerin test edebileceği belli oldu. Oyunun piyasaya sürülmesine 10 gün kala en erken oynama şansına sahip olacaklar EA Creator Network üyeleri ve bazı Influencer'lar. Erken erişimde oyunu oynayanlar oynanış görüntüleri takipçileriyle paylaşabilecekler.

FIFA 22 ERKEN ERİŞİM TARİHLERİ

- EA Creator Network – 20 Eylül

- Influencerlar – 20 Eylül

- EA Play – 22 Eylül (10 saatlik)

- EA Play Pro – 22 Eylül

- Ultimate Edition Ön Sipariş – 27 Eylül

FIFA 22 HANGİ KONSOLLARDA OYNANABİLECEK?

FIFA 22 EA Sports, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch, Stadia, Microsoft Windows platformlarında oynanabilecek.

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