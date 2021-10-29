29 Ekim 2021, Cuma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (29 Ekim 2021 koronavirüs tablosu)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ekim 2021 tarihinde yapılan 351 bin 373 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.409 olarak açıklanırken; 209 kişi hayatını kaybetti, 30.846 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ekim 2021 tarihinde yapılan 351 bin 373 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.409 olarak açıklanırken; 209 kişi hayatını kaybetti, 30.846 hasta da iyileşti..

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