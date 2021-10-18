Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 18 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Ekim 2021 tarihinde yapılan 351 bin 165 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.240 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 26.539 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Ekim 2021 tarihinde yapılan 351 bin 165 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.240 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 26.539 hasta da iyileşti.

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