23 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Ekim)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ekim 2021 tarihinde yapılan 351 bin 184 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.217 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 27.663 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ekim 2021 tarihinde yapılan 351 bin 184 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.217 olarak açıklanırken; 217 kişi hayatını kaybetti, 27.663 hasta da iyileşti.
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