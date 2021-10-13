Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 13 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ekim tarihinde yapılan 361 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 31.248 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 30.331 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ekim tarihinde yapılan 361 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 31.248 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 30.331 hasta da iyileşti.

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