08 Ekim 2021, Cuma
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Ekim)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ekim 2021 tarihinde yapılan 360 bin 115 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.201 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 28.167 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ekim 2021 tarihinde yapılan 360 bin 115 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.201 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 28.167 hasta da iyileşti.
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