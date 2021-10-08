08 Ekim 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ekim 2021 tarihinde yapılan 360 bin 115 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.201 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 28.167 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ekim 2021 tarihinde yapılan 360 bin 115 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.201 olarak açıklanırken; 188 kişi hayatını kaybetti, 28.167 hasta da iyileşti.

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