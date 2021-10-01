01 Ekim 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 1 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan 356 bin 352 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.873 olarak açıklanırken; 210 kişi hayatını kaybetti, 26.224 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan 356 bin 352 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.873 olarak açıklanırken; 210 kişi hayatını kaybetti, 26.224 hasta da iyileşti.

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