Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 5 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ekim 2021 tarihinde yapılan 355 bin 564 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.802 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 32.269 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ekim 2021 tarihinde yapılan 355 bin 564 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.802 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 32.269 hasta da iyileşti.

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