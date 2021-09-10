Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Eylül 2021 tarihinde yapılan 318 bin 835 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.562 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 35.083 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Eylül 2021 tarihinde yapılan 318 bin 835 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.562 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 35.083 hasta da iyileşti.

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