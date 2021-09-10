10 Eylül 2021, Cuma

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Eylül 2021 tarihinde yapılan 318 bin 835 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.562 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 35.083 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Eylül 2021 tarihinde yapılan 318 bin 835 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.562 olarak açıklanırken; 214 kişi hayatını kaybetti, 35.083 hasta da iyileşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
Şenol Güneş istifa ederse Nihat Özdemir’in ’B’ planı hazır! Şenol Güneş istifa ederse Nihat Özdemir'in 'B' planı hazır!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör