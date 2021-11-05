Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 5 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Kasım tarihinde yapılan 361 bin 422 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.193 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 32.201 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Kasım tarihinde yapılan 361 bin 422 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.193 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 32.201 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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